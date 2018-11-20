Avrupa Birliği'nde bütçe anlaşmazlığı

Avrupa Birliği (AB) kurumları arasında 2019 yılı genel bütçesi için yapılan müzakereler sonucunda bir uzlaşı gerçekleşmedi.

UZLAŞILAMADI

AB Konseyi, birliğin 2019 yılı genel bütçesine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında 2019 yılı AB bütçesine ilişkin yapılan müzakerelerin anlaşma sağlanmadan sona erdirdiği bildirildi.

Bütçe konusunda yetkili AB kurumları aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için belirlenen yasal sürenin dolduğuna dikkat çekilen açıklamada, AB Komisyonu'nun yeni 2019 bütçe taslağı sunması gerektiği kaydedildi.

BÜTÇE ANLAŞMAZLIĞI

AB Konseyi, 2019 bütçesinde gelirlerin 164,1 milyar avro, harcamaların 148,2 milyar avro olması yönünde pozisyon almıştı.

AP ise bütçede gelirlerin 166,3 milyar avroya, harcamaların 149,3 milyar avroya çıkartılmasını talep etmişti.

Farklılıklar nedeniyle, AP ve AB Konseyi arasında uzlaşı sağlamaya yönelik müzakere süreci başlamıştı.

AP'nin geçen yılın bütçesinde araştırma programları için harcanmamış fonların yeni bütçede kullanılmasını ve Türkiye'deki Suriyelilere sağlanacak ikinci 3 milyar avroluk mali desteğe AB bütçesinden daha az katkı sağlanmasını talep etmesi gibi konular AB Konseyi tarafından kabul edilmedi.

BÜTÇE HAKKINDA

Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.