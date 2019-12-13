Avrupa'da fuhuşa harcanan para

Avrupa'nın fuhuşa harcadığı miktar gün geçtikçe artıyor.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ülkelerin bu konuya ne kadar para harcadığını araştırdı.
İNGİLTERE ZİRVEDE
Yapılan araştırmaya göre; İngilizler bu konuda açık ara lider. İngiltere 2018 yılında fuhuşa 6 milyar 559 milyon lira harcadı.
İngilizleri 1 milyar euroyla Belçika ve 693 milyonlar Portekiz takip ediyor.
ÜLKELER VE FUHUŞA HARCADIKLARI PARA
|İngiltere
|6.559
|Belçika
|1.001
|Portekiz
|693
|Macaristan
|539
|Yunanistan
|317
|Çekya
|236
|Lüksemburg
|222
|Sırbistan
|157
|Finlandiya
|155
|Hırvatistan
|124
|İrlanda
|97
|Bulgaristan
|96
|İsveç
|82
|Slovenya
|77
|Slovakya
|64
|Güney Kıbrıs
|53
|Litvanya
|52
|Letonya
|28
|Romanya
|26
|İzlanda
|15
|Estonya
|5