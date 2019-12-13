Avrupa'da fuhuşa harcanan para

Avrupa'nın fuhuşa harcadığı miktar gün geçtikçe artıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ülkelerin bu konuya ne kadar para harcadığını araştırdı.

İNGİLTERE ZİRVEDE

Yapılan araştırmaya göre; İngilizler bu konuda açık ara lider. İngiltere 2018 yılında fuhuşa 6 milyar 559 milyon lira harcadı.

İngilizleri 1 milyar euroyla Belçika ve 693 milyonlar Portekiz takip ediyor.

ÜLKELER VE FUHUŞA HARCADIKLARI PARA