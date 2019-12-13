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Avrupa'da fuhuşa harcanan para

Her yıl fuhuşa milyarlarca euro harcayan Avrupa'da zirvede 6,5 milyar euroyla İngiltere var.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 08:56..
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Avrupa'da fuhuşa harcanan para

Avrupa'nın fuhuşa harcadığı miktar gün geçtikçe artıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ülkelerin bu konuya ne kadar para harcadığını araştırdı.

İNGİLTERE ZİRVEDE

Yapılan araştırmaya göre; İngilizler bu konuda açık ara lider. İngiltere 2018 yılında fuhuşa 6 milyar 559 milyon lira harcadı.

İngilizleri 1 milyar euroyla Belçika ve 693 milyonlar Portekiz takip ediyor.

ÜLKELER VE FUHUŞA HARCADIKLARI PARA

İngiltere 6.559
Belçika 1.001
Portekiz 693
Macaristan 539
Yunanistan 317
Çekya 236
Lüksemburg 222
Sırbistan 157
Finlandiya 155
Hırvatistan 124
İrlanda 97
Bulgaristan 96
İsveç 82
Slovenya 77
Slovakya 64
Güney Kıbrıs 53
Litvanya 52
Letonya 28
Romanya 26
İzlanda 15
Estonya 5

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