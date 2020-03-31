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Avrupa'da koronadan en genç ölüm gerçekleşti

Belçika'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi |
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Avrupa'da koronadan en genç ölüm gerçekleşti

Koronavirüs salgını, Avrupa kıtasında en genç yaşta ölüme neden oldu.

Belçika Sağlık Bakanlığı, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

AVRUPA'DA EN GENÇ ÖLÜM

Bu durum Avrupa'da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle en genç ölüm olarak kayıtlara geçti. Fransa'da 16 yaşındaki bir genç kız ve Portekiz'de 14 yaşındaki bir genç salgından dolayı yaşamını yitirmişti.

BELÇİKA'DA SON DURUM

12 bin 775 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 705 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 bin kişinin hastanede tedavi altında olduğu belirtiliyor.

Avrupa'da koronadan en genç ölüm gerçekleşti

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