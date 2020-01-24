Avukat ve müvekkil yakınlarının silahlı kavgası

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Çinlilerin yediği mide bulandırıcı yemekler

Şu sıralar tüm dünyaya yayılma riski bulunan koronavirüsün, yabani hayvanlardan yayıldığı öngörülürken, özellikle sosyal medyada Çinlilerin yediği yemeklere büyük tepki var...