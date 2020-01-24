Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi'ndeki plazada, avukat Şenol Ö. ile müvekkili Tarık A.'nın yakınları Tahir A., Abdurrahim A. ve Mehmet T., arasında büroda tartışma çıktı.
SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Para nedeniyle çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Avukat Şenol Ö., tartışma sırasında masanın altından sopa çıkararak müvekkil yakınlarının üzerine yürüdü.
3 yakının, avukata karşılık vermesi sonucunda Şenol Ö., daha sonra çekmecesinden aldığı tabancayla ateş etmeye başladı.
Avukat ve müvekkil yakınlarının silahlı kavgası
2 YARALI
Olay sonrası Şenol Ö. başına aldığı darbeyle yaralanırken, Tahir A. da sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olaya karışan Abdurrahim A. ve Mehmet T. ise gözaltına alındı.