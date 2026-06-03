Avustralya'da öğretim üyesi yapay zeka kullanmayın dediği makaleyi yapay zekaya yazdırdı

Yapay zeka, hayatımıza entegre olmaya ve yaşamlarımızı değiştirmeye devam ediyor.

Dünyada yapay zeka ile eğitim arasındaki ilişkinin nasıl şekillenmesi gerektiği, giderek daha fazla tartışılan bir konu haline geldi.

İngiliz gazetesi The Guardian, Avustralya'da bir üniversitede görev yapan bir öğretim üyesinin yapay zekaya karşı kaleme aldığı yazıyı yapay zeka kullanarak hazırladığına dair bir haber yayımladı.

MAKALEYE YANIT OLARAK YAYIMLADI

Sidney'de bulunan Western Sydney Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Cath Ellis'in makalesi, geçen ay akademisyen Kylie Moore-Gilbert'ın bir yazısına yanıt olarak yayımlanmıştı.

Moore-Gilbert, öğrencilerin öğrenme süreçlerini yapay zekaya devredebildiğini belirterek, üvey kızına üniversiteye kaydolmadan önce iki kez düşünmesini tavsiye ettiğini yazmış ve öğrencilerin en iyi yapay zeka komutunu kimin yazabildiğine göre notlandırıldığını ileri sürmüştü.

DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE EĞİTİM ALMALARI GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Ellis ise bu yazıya yanıt olarak kaleme aldığı makalede, yapay zeka sorununun gerçek olduğunu kabul etmekle birlikte, öğrencilerin yine de üniversiteye gitmeleri ve düzgün bir şekilde eğitim almaları gerektiğini savunmuştu.

Ellis yazısında, "Kolaya kaçmayın. Ne kadar cazip olursa olsun, düşünmeyi başkasına devretmeyin. Eğer sistem bazılarının iddia ettiği kadar kırılgansa, o zaman gerçek çaba gizli kalmayacaktır. Öne çıkacaktır." ifadelerine yer vermişti.

METNİN YAPAY ZEKA TARAFINDAN ÜRETİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak söz konusu köşe yazısı, Pangram adlı yapay zeka tespit servisiyle incelendiğinde metnin yapay zeka tarafından üretildiği sonucuna ulaşıldı.

Sydney Morning Herald'ın ana şirketi olan Nine'ın yayın ilkeleri, yazarların ön araştırma ve fikir edinme aşamalarında yapay zekadan yararlanmalarına izin veriyor ancak "Yayınlanacak haberlerin yazımında yapay zeka kullanılmayacaktır" maddesini içeriyor.

YAPAY ZEKA KULLANIMI BEYAN EDİLMEK ZORUNDA

İlkeler, yapay zeka tarafından üretilen materyallerin yayımlanması durumunda bunun açıkça belirtileceğini ifade ederken, yardımcı yapay zeka kullanımının ise beyan edilmesini zorunlu kılmıyor.

MAKALENİN KALDIRILDIĞINI DUYURDU

Konuya ilişkin soruları yanıtlamayan gazetenin editörü Jordan Baker, çarşamba günü yayımlanan bir takip haberinde, makalenin yayın ilkelerine uymadığını ve bu nedenle kaldırıldığını duyurdu.