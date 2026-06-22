Avustralya’da tarihi uyuşturucu operasyonu: 2,7 ton kokain ele geçirildi

Avustralya’da güvenlik güçleri, organize suç örgütlerine yönelik yürüttükleri kapsamlı operasyonlarda tarihi bir başarıya daha imza attı.

Sydney çevresinde gerçekleştirilen baskında, yer altı sığınakları ve konteynerlere gizlenmiş yaklaşık 2,7 ton kokain bulundu.

Operasyon, ülke tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olarak kayıtlara geçti.

YER ALTI SIĞINAKLARINDA TONLARCA KOKAİN BULUNDU

Polis ekiplerinin uzun süredir takip ettiği organize suç yapılanmasına yönelik operasyon, Sydney yakınlarındaki kırsal bir bölgede gerçekleştirildi. İncelemelerde, uyuşturucu maddelerin yer altına inşa edilen gizli bölmelere saklandığı tespit edildi.

Yetkililer, operasyon sırasında yaklaşık 2,7 ton kokainin ele geçirildiğini ve uyuşturucunun dikkat çekmemek için farklı alanlara bölünerek gizlendiğini açıkladı.

KAÇMAYA ÇALIŞAN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Baskın sırasında olay yerinden kaçmaya çalışan 21 ve 25 yaşlarındaki iki şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan büyük miktardaki uyuşturucu ile bağlantılı oldukları ve ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldıkları bildirildi. Zanlıların “büyük miktarda uyuşturucu ithali ve bulundurulması” suçundan müebbet hapis cezası ile yargılanabilecekleri ifade edildi.

KOKAİN KONTEYNERLERDE GİZLENDİ

Polis açıklamasında, uyuşturucunun üç ayrı nakliye konteynerine yerleştirilen özel gizli bölmelerde bulunduğu belirtildi. Kokainin plastik kaplar içerisine konularak sevkiyat sırasında fark edilmemesinin hedeflendiği kaydedildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 572,3 milyon dolar olduğu açıklandı.

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında kokainin Queensland eyaletindeki Midge Point bölgesi yakınlarında ülkeye sokulduğu ve ardından organize suç ağı tarafından Sydney’e taşındığı değerlendiriliyor.

Polis, operasyonun uluslararası bağlantıları olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ve soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü bildirdi.

DAHA ÖNCEKİ YAKALAMALARLA BİRLİKTE 3 TONU AŞTI

Aynı soruşturma kapsamında daha önce 178 kilogram kokain ve 142 kilogram metamfetaminin ele geçirildiği açıklandı. Son operasyonla birlikte toplamda ele geçirilen uyuşturucu miktarının 3 tonun üzerine çıktığı belirtildi.