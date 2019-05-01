Avustruya Başbakanı Kurz: Avusturya'da PKK'nın yeri yok

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabı üzerinden yapığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın, Avrupa Birliği (AB) terör listesinde bulunduğunu, çok sayıda terör eyleminden sorumlu tutulduğunu ifade ederek, bu örgüte ait sembollerin mart ayından itibaren Avusturya’da yasaklı olduğunu anımsattı.

"TERÖRİST AŞIRI SOL İDEOLOJİNİN YERİ OLAMAZ"

Muhalefetteki Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları kapsamında terör örgütü yandaşlarının, Viyana’da örgüte ait sembollerle etkinliğe katılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kurz, "SPÖ, acilen Stalinist PKK gibi aşırılıkçı örgütlerle olan bağlantısını kesmeli. Avusturya'da, bu terörist aşırı sol ideolojinin yeri olamaz." yorumunda bulundu.

KAMUYA AÇIK YERLERDE KULLANAMAYACAKLAR

Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe giren "Sembol Yasası" ile terör örgütü PKK'nın sembolünün, kamuya açık yerlerde kullanılması yasaklanmıştı.