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Avusturya Başbakanı güven oylaması ile görevden alındı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un başbakanlık görevine, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan video skandalı sonrasında, hakkında yapılan güven oylaması sonucunda son verildi.

AA & Ensonhaber | 27.05.2019 - 18:02..
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Avusturya Başbakanı güven oylaması ile görevden alındı

Geçtiğimiz günlerde hükümeti sarsan siyasi kriz, Avusturya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Heinz-Christian Strache'nin, seçim öncesi destek karşılığında kamu ihaleleri vadettiği gizli kamera görüntülerinin ortaya çıkması ile başladı.

ULUSAL KONSEY KARAR VERDİ

Kurz’un  sağ kolu, Başbakan Yardımcısı Strache, yatırımcı olduğunu söyleyen bir Rus kadınla yaptığı bu görüşmenin ortaya çıkması sonrası istifa etti.

Gizli çekim skandalı nedeniyle dağılan koalisyonun sonrasında gerçekleştirilen güven oylaması ise, Avusturya Başbakanı’nın görevden alınmasıyla sonuçlandı.

Avusturya Başbakanı güven oylaması ile görevden alındı

70 YIL SONRA BİR İLK

Ulusal Konsey’de yapılan oylamada, hükümetinin çoğunluğu güvensizliği ifade etti.  Böylece Kurz, Avusturya’da 70 yıl sonra güvenoyu ile iktidardan düşürülen ilk başbakan oldu.

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