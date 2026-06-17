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2026 Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün ile karşı karşıya geldi.

ABD'de Kaliforniya'da oynanan maçı Avusturya, 3-1'lik skorla kazandı.

Avusturya, 20. dakikada Romano Schmid'in attığı golle Ürdün karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

AVUSTURYA ZORLANMADI

Ürdün, Ali Iyad Olwan'ın 50. dakikada attığı golle Avusturya karşısında 1-1'i buldu.

Avusturya, 76. dakikada Al-Arab'ın kendi kalesine attığı golle Ürdün karşısında 2-1 öne geçti. Avusturya, Marko Arnautovic'in 90+12'deki penaltı golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Avusturya, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

SIRADAKİ RAKİP ARJANTİN

Ürdün, ilk maçında puan alamadı.

Avusturya, Dünya Kupası' bir sonraki maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün, Cezayir ile puan mücadelesi verecek.