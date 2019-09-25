Avusturya'da elbise beklerken uyuşturucu geldi

Avusturya'da bir çift Hollandalı bir internet sitesinden giysi sipariş etti. Gelen kutunun içerisinde giysi yerine binlerce hap vardı.

ÖNCE DEKORASYON TAŞLARI ZANNETİ

58 yaşındaki Avusturyalı kadın, mor hapları ilk başta dekorasyon taşları zannederken, 59 yaşındaki eşi poşetlerin içinde bulunanların uyarıcı haplar olabileceğinden şüphelendi.

Bunun ardından çift kendilerine gönderilen kutuları Linz'deki posta ofisine geri götürdü. Posta ofisin çalışanları haplar hakkında bilgilendirdikten sonra polis ile iletişime geçti.

24 BİN 800 HAP GÖNDERİLDİ

Avusturya polisi, poşetlerin içindeyaklaşık 24 bin 800 hap bulunduğunu ve değerinin yaklaşık 500 bin Euro olduğunu ifade etti. Polis, incelemeler sonucunda ekstazi haplarının orijinal olarak İskoçya'ya gönderildiğini keşfetti. Avusturya ve Britanya polisi konu ile ilgili ortak bir soruşturma başlattı.