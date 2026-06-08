Axios: Trump, Netanyahu'ya "Anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık" dedi

ABD'nin, İran'la bir ateşkes ve kapsamlı müzakere süreci için arabuluculuk çabaları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son füze saldırısına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu misilleme yapmamaya çağırdığı öğrenildi.

"HER İKİ TARAF DA VURUŞUNU YAPTI"

Axios haber sitesinin üst düzey ABD'li yetkiliye ve İsrailli kaynağına dayandırdığı haberine göre, Binyamin Netanyahu ile Donald Trump'ın telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin yeni iddialar gündeme getirildi.

Trump'ın, Netanyahu'ya "Her iki taraf da vuruşunu yaptı, bir tane daha istemiyoruz. diyerek diplomasiye zaman tanınması gerektiğini vurguladığı öne sürüldü.

"ANLAŞMAYA YAKLAŞTIK"

Trump'ın, Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'na, "Anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık." dediği ve İran'ın saldırıları ertelemesini söylediği ileri sürüldü.

Trump yönetiminin, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlendiği saldırılara 'yeşil ışık' yakmadığı iddia edildi.

"NETANYAHU, GERİ ADIM ATMAYI KABUL ETTİ"

Öte yandan Netanyahu'nun, başlangıçta itirazda bulunduğu ancak geri adım atmayı 'görünüşte kabul ettiği' öne sürüldü.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını bildirmişti.