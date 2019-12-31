taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.951
Euro
6.6875
Altın
1523
Borsa
114960.12
Gram Altın
291.063
Bitcoin
43132.83

Aydın'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Efeler ilçesinde, havadan drone ile de desteklenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 31.12.2019 - 16:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri, kaçak akaryakıt imalatı ve satışına yönelik 2 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

45 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Drone destekli operasyonda toplam 45 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, imalatında kullanılan 1 adet 15 bin litre kapasiteli 'reaktör' adı verilen ısıtma ve ayrıştırma sistemi olarak kullanılan metal tank, 1 adet dört ayaklı alt kısmında vana bulunan yakıt işlemede kullanılan su tankı, 1 su soğutma kulesi ve havuzu, 2 pompa, 2 dinamo ve 13-14 metre uzunluğunda 2 plastik hortum ele geçirildi.

Ayrıca, kaçak akaryakıt imalatı yapılan depo yapılan armada 1'i 7 bin litre, 27'si 1000  litre, 1'i 15 bin litre kapasiteli, 4'ü 7 bin 500 litre, 1'i 1500 litre kapasiteli metal ve plastik tank, 4'ü 60 litre, 3'ü 30 litre kapasiteli toplam 7 plastik bidon, 200 litrelik bir varil bulundu.

Aydın'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda kaçak akaryakıt imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen M.A., K.G., A.T., N.N., M.Ç., M.B. ve S.S. gözaltına alındı. 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Aydın'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Aydın'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Aydın'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi


İlginizi Çekebilir
Bedelli askerlik başvuruları için son gün
33 bin 230 liraya bedelli askerlik yapmak isteyenler için son başvuru saat 00.00'da sona eriyor.
İstanbul'da deniz taksi projesinin çöküşü
İstanbul'da 2012 yılında başlayan deniz taksi projesi hayal oldu.
Boğaz'da farkındalık oluşturmak için yüzdü
Sokak çocuklarına dikkat çekmek için soğuğa aldırmadan Boğaz'ı yüzerek geçmeye çalışan Ramazan Türkanoğlu, dev kargo gemisinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Eşini 20 yerinden bıçaklayan cani koca
İstanbul'daki açık cezaevinden izinli olarak çıkıp firar ettikten sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki eşini 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, yerli otomobili eleştirdi

Muharrem İnce, yerli otomobili eleştirdi

1198
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak'ta vizyonda

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak'ta vizyonda

190
Kanal İstanbul, ankette soruldu

Kanal İstanbul, ankette soruldu

552
Demet Akalın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini anlattı

Demet Akalın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini anlattı

364
Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti

Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti

547
İstanbul Üniversitesi'nde yeni yemek tarifesine tepkiler

İstanbul Üniversitesi'nde yeni yemek tarifesine tepkiler

213
Berrak Tüzünataç'tan Berk Suyabatmaz'lı paylaşımı

Berrak Tüzünataç'tan Berk Suyabatmaz'lı paylaşımı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir