Aydın'da 94 yaşındaki Salih Amca, gençlere meydan okuyor

Yaşına rağmen dinçliği ve çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini kazanan Salih Arslan, uzun ömrün sırrını aktif yaşamda görüyor. Günlük hayatında kimseye ihtiyaç duymadan yaşayan Arslan, fiziksel gücüyle adeta gençlere örnek oluyor.

İLERİ YAŞINA RAĞMEN ODUN KESİYOR

Aydın’da yaşayan 94 yaşındaki Salih Arslan, en ağır işlerini bile kendi başına yapmaya devam ediyor. Odun kesimi gibi güç gerektiren işleri yardım almadan gerçekleştiren Arslan, çalışmayı hiç bırakmadığını söylüyor.

Günlük yaşamında aktif kalmaya özen gösteren Arslan, hareketli olmanın sağlığını koruduğunu ifade ediyor.

“HAREKETLİ OLMAK İNSANI AYAKTA TUTUYOR”

Salih Arslan, uzun yaşamının sırrını basit ama etkili bir cümleyle özetliyor. “Hareketli olmak insanı ayakta tutuyor” diyen Arslan, yıllardır aynı yaşam düzenini sürdürdüğünü belirtiyor.

Kendi işini kendi görmeye alıştığını vurgulayan Arslan, üretken kalmanın önemine dikkat çekiyor.

GENÇLERE SAĞLIKLI YAŞAM TAVSİYESİ

Deneyimlerini gençlerle paylaşan Arslan, erken kalkmanın, doğal beslenmenin ve çalışkan olmanın önemini vurguluyor. Ona göre sağlıklı yaşamın temelinde düzenli hareket ve emek yer alıyor.

“Sabah erken kalkacaksın, doğal yiyeceksin, çalışacaksın” sözleriyle gençlere seslenen Arslan, güçlü bir bedenin aktif yaşamdan geçtiğini söylüyor.

ÇEVRESİNDE TAKDİR TOPLUYOR

İleri yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Salih Arslan, çevresindekiler tarafından “örnek bir yaşam insanı” olarak görülüyor. Günlük yaşamını bağımsız sürdüren Arslan, yaşın bir engel olmadığını adeta kanıtlıyor.