Aydın'da aile içi şiddet: Eşini, baldızını ve kayınvalidesini bıçakladı

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde meydana gelen olay, çevredeki vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Aile bireyleri arasında başladığı belirtilen tartışma kısa sürede şiddete dönüşürken, yaşananlar apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre M.B. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi, baldızı ve kayınvalidesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.

Olay sırasında M.B.’nin önce üç kadını darbettiği, ardından da bıçakla saldırdığı öne sürüldü. Saldırıda yaralanan kadınlar kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Tedavi altına alınan üç kadının sağlık durumlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Saldırının ardından kaçan M.B.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, şüphelinin kaçış güzergâhını belirlemek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Aile içi şiddet ve bıçaklı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olayın neden çıktığı ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın sebebi araştırılıyor. Polis ekiplerinin firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.