Aydın'da çifte cinayetle ilgili 2 tutuklama: Hamile eşi ve yanındaki kişiyi öldürmüştü

Aydın Söke'de 29 yaşındaki Erkan Aslan'ın, 30 Mayıs'ta kendisini aldattığı iddiasıyla 25 yaşındaki eşi Nurgül Aslan'ı ve olay sırasında eşi ile aynı araçta bulunmakta olan 31 yaşındaki Ercan Zengin'i öldürmesiyle ilgili soruşturmada, 6 kişi gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nurgül Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Henüz yakalanamayan Erkan Aslan'ın, cinayetleri işledikten sonra cinayetleri işlediğini anlattığı video çekip, yakınlarına gönderdiği tespit edildi.

Aydın'da eşini ve yanındaki kişiyi öldüren şüphelinin cinayet sonrası paylaştığı video ortaya çıktı

ERKAN ASLAN ARANIYOR

Erkan Aslan henüz yakalanamazken Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A., Ferdi Y., Yener Y., Muhammed M. ve Berat A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Muhammed M. ve Berat A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

2 TUTUKLAMA

Polis, aynı gün gece saatlerinde ikinci bir operasyon daha düzenledi. Operasyonla daha önce bırakılan Muhammed M. (17) ve Berat A. ile kardeşi Berkan A. gözaltına alındı.

6 şüpheli, bugün polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Berat A. ile Muhammet M., tutuklandı, Berkan A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.