Aydın'da dereye giren çocuk hayatını kaybetti
Efeler ilçesinde serinlemek için girdiği derede gözden kaybolan ve bölgeye giden ekipler tarafından sudan çıkarılan 16 yaşındaki Ahmet Akdeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Efeler ilçesine bağlı Danişment Mahallesi’nde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla dere yatağındaki suya giren Ahmet Akdeniz, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER SUDAN ÇIKARDI
Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Akdeniz’e olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Acı haberi alan ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)