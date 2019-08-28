taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8175
Euro
6.462
Altın
1538.33
Borsa
95709.26
Gram Altın
287.047

Aydın'da düğün davetiyesinden uyuşturucu çıktı

Kuşadası ilçesinde, yurt dışından kargo ile gelen düğün davetiyesi içerisinde kendisine uyuşturucu madde gönderilen kişi gözaltına alındı.

İHA | 28.08.2019 - 17:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, yurt dışından kargo aracılığıyla uyuşturucu madde gönderildiği tespit edildi.

ÜÇ PARÇA SARILMIŞ ESRAR BULUNDU

Yapılan operasyon sonucu ekipler tarafından alınan kargodaki zarf içinde bulunan düğün davetiyesinin içine saklanmış vaziyette üç parça olarak düzgün sarılmış 16,37 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Aydın'da düğün davetiyesinden uyuşturucu çıktı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede gönderenin belli olmadığı kargonun, alıcısının ise A.T. isimli şahıs olduğu belirlendi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

543
Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

211
FETÖ'nün Türkiye sorumlusu gözaltına alındı

FETÖ'nün Türkiye sorumlusu gözaltına alındı

162
Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

128
Sultangazi'de makas atan otomobil kazaya neden oldu

Sultangazi'de makas atan otomobil kazaya neden oldu

263
Beşiktaş Fernandes'le anlaştı

Beşiktaş Fernandes'le anlaştı

88
Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor

Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir