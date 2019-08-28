Aydın'da düğün davetiyesinden uyuşturucu çıktı

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, yurt dışından kargo aracılığıyla uyuşturucu madde gönderildiği tespit edildi.

ÜÇ PARÇA SARILMIŞ ESRAR BULUNDU

Yapılan operasyon sonucu ekipler tarafından alınan kargodaki zarf içinde bulunan düğün davetiyesinin içine saklanmış vaziyette üç parça olarak düzgün sarılmış 16,37 gram esrar maddesi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede gönderenin belli olmadığı kargonun, alıcısının ise A.T. isimli şahıs olduğu belirlendi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.