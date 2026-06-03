Aydın'da evde düşen yaşlı kadın öldü

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen ve sol bacağında alçı bulunan Fatma Emel Kaşıkçıoğlu, evinde düştü.

Düştüğü yerde hareketsiz kalan 70 yaşındaki kadın, yardım çığlıkları atarak çevreden yardım istedi.

Kadının seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve ulaşmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencereden içeri girmeye çalıştı ancak pencere korkulukları nedeniyle bu girişim sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine ekipler kapıyı kırarak eve girdi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sıkıştığı yerden kurtarılan Fatma Emel Kaşıkçıoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kaşıkçıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının ölümünün ardından cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi.