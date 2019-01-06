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Aydın'da hortum, marketi yıkıp geçti

Karacasu'da yaşanan hortum nedeniyle, kooperatife ait marketin de içerisinde bulunduğu yaklaşık 300 metrekarelik alanı yerle bir oldu.

İHA | 06.01.2019 - 07:14..
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Esençay Mahallesinde bulunan Tarım Kalkınma Kooperatifine ait işletmede hortum, araç park yeri olarak da kullanılan etrafı açık 250 metrekarelik alandaki çelik tenteyi bulunduğu yerden sökerek metrelerce ileriye attı.

Aydın'da hortum, marketi yıkıp geçti

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Bu tentenin bağlı olduğu 80 metrekarelik marketin çatısında bulunan tente de yerinden söküldü. Marketin ön cephesindeki camlar patladı. Marketin duvarları çatlarken bazı ürünler ve tezgahta bulunan kasa etrafa saçıldı. Market görevlisi Emrah Şeviker hortumu fark ederek kendini korurken maddi hasarın olustuğu olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmemesi teselli oldu.

Olay sonrası Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, AFAD yetkilileri ve jandarma güçleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Aydın'da hortum, marketi yıkıp geçti

UÇAN ÇATI, 80 METRE UZAĞA DÜŞTÜ

Tarım Kalkınma Kooperatifi Yönetim kurulu üyesi Erdem Kesici, “Biz olay sırasında kahvedeydik. Büyük bir gürültü yaşandı. Bu gürültüyü duyarak olay yerine koştuk. Marketin camları da patladı. İçerideki mallara zarar verdi. 35-40 metrekarelik bir parçayı evlerin üzerinden 80 metre ilerideki çaya attı. Ledli reklam panosunu dereden bulduk. 4-5 saniyelik bir olay ama deyim yerindeyse yıktı geçti. Daha önce bu bölgede böyle bir şey yaşanmadı. Arkadaşımız Emrah Şeviker son anda kurtuldu. Yetkililere de bilgi verdik. Yerine bir şekilde yenisini yapacağız” dedi.

Aydın'da hortum, marketi yıkıp geçti

Aydın'da hortum, marketi yıkıp geçti

Aydın'da hortum, marketi yıkıp geçti

Aydın'da hortum, marketi yıkıp geçti

Aydın'da hortum, marketi yıkıp geçti

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