Aydın'da ilek pazarları açıldı: Kilosu 500 liraya 'döllenme anahtarı' satılıyor

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da, incirlerin olgunlaşmasını sağlayan ileklerin pazarlardaki hareketliliği başladı. İncirliova başta olmak üzere üretimin yoğun olduğu ilçelerde kurulan geleneksel ilek pazarları, sezonun ilk günlerinde üreticileri ağırlıyor.

Sabahın erken saatlerinde kurulan pazarlarda erkek incirler, kalite ve içindeki sinek yoğunluğuna göre alıcı buluyor.

“İLEKLEME OLMADAN İNCİR OLMAZ”

Üreticiler, ileklerin incir yetiştiriciliğinde vazgeçilmez olduğunu belirtiyor. Dişi incir ağaçlarına asılan ilekler sayesinde doğal döllenme gerçekleşiyor ve ürünün hem kalitesi hem de verimi artıyor.

İleklerin kullanılmaması halinde meyve dökülmelerinin arttığı, ürün kaybının yaşandığı ve incirin olgunlaşamadığı ifade ediliyor.

KİLOSU 400–500 LİRADAN SATILIYOR

Sezonun başlamasıyla birlikte ileklerin kilosu 400 ila 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Üreticiler, talebin önümüzdeki günlerde artmasını bekliyor.

Pazarda satış yapan üreticiler, ilk günlerin sakin geçtiğini ancak sezon ilerledikçe yoğunluğun artacağını belirtiyor.

“İÇİNDE MİLYONLARCA SİNEK VAR”

Üreticiler, ileklerin içinde bulunan ve halk arasında “incir arıcığı” olarak bilinen sineklerin döllenmedeki rolüne dikkat çekiyor. Bu sineklerin polen taşıyarak incirin gelişimini sağladığı, bu nedenle ilek kalitesinin doğrudan ürün verimini etkilediği ifade ediliyor.

Bazı üreticiler, iyi ileğin iç yapısının ve larva yoğunluğunun üretim açısından belirleyici olduğunu vurguluyor.

DOĞAL DÖLLENMENİN ZAHMETLİ SÜRECİ

İlek toplama sürecinin oldukça zahmetli olduğu belirtiliyor. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek tek tek ilek topladıklarını, ardından bunları pazara getirdiklerini ifade ediyor.

Ağaçlara asılan ileklerin dikkatli şekilde yerleştirilmesi gerektiği, aksi halde döllenme veriminin düştüğü belirtiliyor.