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Aydın'da kamyonet ile otomobil çarpıştı

Aydın’da kamyonet ile otomobilin karıştı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

İHA | 21.02.2020 - 02:54..
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Aydın Orhan Gazi Caddesi’nden Davutlar yoluna kontrolsüz biçimde çıkan Halil T. yönetimindeki 09 TF 564 plakalı kamyonete, Davutlar’dan Kuşadası istikametine seyir halinde ilerleyen Senayi G. yönetimindeki 09 ADB 439 plakalı otomobil yandan çarptı.

1'İ AĞIR 5 YARALI

Kazada otomobildeki 5 kişi yaralanırken, yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'da kamyonet ile otomobil çarpıştı

Aydın'da kamyonet ile otomobil çarpıştı

Aydın'da kamyonet ile otomobil çarpıştı

Aydın'da kamyonet ile otomobil çarpıştı

Aydın'da kamyonet ile otomobil çarpıştı

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