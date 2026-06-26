Aydın'da kapısını kırdıkları markete giren çocuklar marketi talan etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi Yılancıburnu Caddesi üzerinde bulunan Recep A.'ya ait markete saat 03.00 sıralarında gelen iki şüpheli, iş yerinin kapalı olmasını fırsat bildi.

Marketin arka kapısının kilidini açarak içeri giren şüpheliler, raflarda bulunan alkol ürünleri, dondurma, çikolata ve çeşitli gıda ürünlerini çaldı.

Adeta dinlene dinlene hırsızlık yapan şüpheliler daha sonra çaldıkları eşyaları bir çantaya doldurarak motorla götürdüler.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık anlarında şüphelilerin rahat tavırları, kıymetli olan ürünleri bulduklarında birbirlerine 'çak' yapmaları dikkat çekti.

100 BİN LİRALIK ÜRÜN ÇALDILAR

Sabah iş yerini açmak için markete gelen Recep A., arka kapının açık olduğunu fark etti.

İçeri girdiğinde çok sayıda ürünün yerinde olmadığını gören işletme sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda iki kişinin markete girerek ürünleri alıp iş yerinden ayrıldığı görüldü.

İşletme sahibinin ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınırken, hırsızlık anları kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiği olayda şüphelilerin hırsızlık anındaki konuşmalarında çaldıkları yiyecek ve alkollü içecekleri 'yarın okula götürelim' demelerinden çocukların öğrenci olduğu tahmin ediliyor.