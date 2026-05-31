Haberler 3. Sayfa

Aydın'da kazara kendisini vurduğu öne sürülen çocuk öldü

Aydın'da tabancayla oynarken kazara kendisini vurduğu iddia edilen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

AA AA
Aydın'da kazara kendisini vurduğu öne sürülen çocuk öldü
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde 7 yaşındaki S.P., amcasına ait olduğu iddia edilen tabancayla oynarken kazara kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan ailesi yaralanan çocuğu Didim Devlet Hastanesine götürdü.

S.P., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AMCA GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri çocuğun amcası V.P.'yi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)