Aydın'da kazara kendisini vurduğu öne sürülen çocuk öldü
Aydın'da tabancayla oynarken kazara kendisini vurduğu iddia edilen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde 7 yaşındaki S.P., amcasına ait olduğu iddia edilen tabancayla oynarken kazara kendisini vurdu.
Silah seslerini duyan ailesi yaralanan çocuğu Didim Devlet Hastanesine götürdü.
S.P., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
AMCA GÖZALTINDA
Jandarma ekipleri çocuğun amcası V.P.'yi gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)