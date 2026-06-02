Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altında
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak çevreye yayılması önlendi.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman alanlarındaki yangın haberleri de gelmeye başlandı.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinin Yeni Mahalle Çaputlu Dede mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Nazilli Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 40 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)