Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altında

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman alanlarındaki yangın haberleri de gelmeye başlandı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin Yeni Mahalle Çaputlu Dede mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Nazilli Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 40 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.