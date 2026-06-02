Haziran 2026 promosyon yarışı! Emekliye ödemeler yükseltildi: Güncel promosyon tutarları
Haziran ayı ile birlikte promosyon tekliflerini güncelleyen bankalar, emekli vatandaşların gündeminde yerini aldı. Banka banka güncel promosyon tutarlarını derledik.
Emekli vatandaşlara sağlanan banka promosyonları, her ay güncelleniyor.
Haziran 2026 itibarıyla emekli promosyonlarında rekabet yeniden hız kazandı.
Emekli maaşını kendi bünyesine taşımak isteyen bankalar, promosyon tutarlarını güncellerken ek kampanyalar ve nakit ödüllerle tekliflerini daha cazip hale getirmeye başladı.
Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen milyonlarca emekli, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini ve güncel kampanyaların detaylarını araştırıyor.
Biz de Haziran ayında geçerli olan banka banka emekli promosyonlarını ve sunulan avantajları derledik.
İşte, Haziran 2026 banka banka promosyon teklifleri...
GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI HAZİRAN 2026
Vakıf Katılım
- 25.000 TL'ye varan ana promosyon
- 15.000 TL'ye varan ek promosyon
- Toplam: 40.000 TL'ye kadar
ING
- 15.000 TL koşulsuz nakit promosyon
- Turuncu Hesap, otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarına bağlı ek ödemeler
- Toplam: 32.000 TL'ye kadar
Türkiye Finans
- Maaşa göre 13.000 TL - 27.000 TL arası promosyon
- Fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve emekli yakını daveti bonusları
- Toplam: 32.000 TL'ye kadar
Albaraka Türk
- Ana promosyon ödemesi
- Emekli yakını getirene ve ek bankacılık ürünlerine özel ödüller
- Toplam: 30.000 TL'ye kadar
Yapı Kredi
- 15.000 TL'ye varan nakit promosyon
- Fatura talimatı ve kredi kartı harcamasına ek ödüller
- Toplam: 30.000 TL'ye kadar
VakıfBank
- 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon
- Banka kartı ve kredi kartı kampanyalarıyla ek avantajlar
- Toplam fayda: 30.000 TL'ye kadar
Şekerbank
- 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon
- Otomatik ödeme talimatı, kredi kartı ve kredi ürünleriyle ek destek
- Toplam: 27.500 TL'ye kadar
DenizBank
- 5.000 TL - 12.000 TL arası ana promosyon
- Kredili mevduat hesabı, otomatik ödeme ve kart kullanımına ek ödüller
- Toplam: 27.000 TL'ye kadar
Garanti BBVA
- 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon
- Kredi kartı, sigorta ve ek ürün kampanyaları
- Toplam: 25.000 TL'ye kadar
İş Bankası
- 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon
- Fatura talimatı ve MaxiPuan kampanyaları
- Toplam: 25.000 TL'ye kadar
TEB
- 12.000 TL ana promosyon
- Ek ürün kullanımı ve otomatik ödeme talimatları
- Toplam: 21.000 TL'ye kadar
QNB
- 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon
- Emekli kredi kartı ve ek avantaj paketleri
- Toplam: 16.200 TL - 31.000 TL arası (kampanya şartlarına göre değişiyor)
Akbank
- 15.000 TL nakit promosyon
- Kredi kartı kullanımına bağlı chip-para kampanyaları
- Toplam: 17.500 TL'ye kadar
Ziraat Bankası
- Maaş tutarına göre
- 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon
- Ek ürün şartı bulunmuyor
Halkbank
- Maaş tutarına göre
- 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon
- Ek ürün şartı bulunmuyor