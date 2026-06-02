Haziran 2026 promosyon yarışı! Emekliye ödemeler yükseltildi: Güncel promosyon tutarları

Emekli vatandaşlara sağlanan banka promosyonları, her ay güncelleniyor.

Haziran 2026 itibarıyla emekli promosyonlarında rekabet yeniden hız kazandı.

Emekli maaşını kendi bünyesine taşımak isteyen bankalar, promosyon tutarlarını güncellerken ek kampanyalar ve nakit ödüllerle tekliflerini daha cazip hale getirmeye başladı.

Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen milyonlarca emekli, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini ve güncel kampanyaların detaylarını araştırıyor.

Biz de Haziran ayında geçerli olan banka banka emekli promosyonlarını ve sunulan avantajları derledik.

İşte, Haziran 2026 banka banka promosyon teklifleri...

GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI HAZİRAN 2026

Vakıf Katılım

25.000 TL'ye varan ana promosyon

15.000 TL'ye varan ek promosyon

Toplam: 40.000 TL'ye kadar

ING

15.000 TL koşulsuz nakit promosyon

Turuncu Hesap, otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarına bağlı ek ödemeler

Toplam: 32.000 TL'ye kadar

Türkiye Finans

Maaşa göre 13.000 TL - 27.000 TL arası promosyon

Fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve emekli yakını daveti bonusları

Toplam: 32.000 TL'ye kadar

Albaraka Türk

Ana promosyon ödemesi

Emekli yakını getirene ve ek bankacılık ürünlerine özel ödüller

Toplam: 30.000 TL'ye kadar

Yapı Kredi

15.000 TL'ye varan nakit promosyon

Fatura talimatı ve kredi kartı harcamasına ek ödüller

Toplam: 30.000 TL'ye kadar

VakıfBank

12.000 TL'ye kadar nakit promosyon

Banka kartı ve kredi kartı kampanyalarıyla ek avantajlar

Toplam fayda: 30.000 TL'ye kadar

Şekerbank

12.000 TL'ye kadar nakit promosyon

Otomatik ödeme talimatı, kredi kartı ve kredi ürünleriyle ek destek

Toplam: 27.500 TL'ye kadar

DenizBank

5.000 TL - 12.000 TL arası ana promosyon

Kredili mevduat hesabı, otomatik ödeme ve kart kullanımına ek ödüller

Toplam: 27.000 TL'ye kadar

Garanti BBVA

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon

Kredi kartı, sigorta ve ek ürün kampanyaları

Toplam: 25.000 TL'ye kadar

İş Bankası

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon

Fatura talimatı ve MaxiPuan kampanyaları

Toplam: 25.000 TL'ye kadar

TEB

12.000 TL ana promosyon

Ek ürün kullanımı ve otomatik ödeme talimatları

Toplam: 21.000 TL'ye kadar

QNB

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon

Emekli kredi kartı ve ek avantaj paketleri

Toplam: 16.200 TL - 31.000 TL arası (kampanya şartlarına göre değişiyor)

Akbank

15.000 TL nakit promosyon

Kredi kartı kullanımına bağlı chip-para kampanyaları

Toplam: 17.500 TL'ye kadar

Ziraat Bankası

Maaş tutarına göre

12.000 TL'ye kadar nakit promosyon

Ek ürün şartı bulunmuyor

Halkbank