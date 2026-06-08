Ülke genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşandı.

Adın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.

HAVA SICAKLIĞI 42 DERECE

Haziran ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 33,5 derece, en düşük sıcaklık ortalaması ise 18,3 derece olan Aydın’da, termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Hissedilen sıcaklığın ise yaklaşık 47 dereceye dayandığı kent genelinde vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı.

ÇAREYİ PARK VE BAHÇELERDE ARADILAR

Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.

Özellikle gündüz vakitlerinde adeta hayalet şehre dönen Aydın genelinde, sıcak havalar kentte hayatı durma noktasına getirdi.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Gölge arayan vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, bazıları ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılar yaparken, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de devam edeceği tahmin ediliyor.