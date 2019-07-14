Aydın'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde kaza meydana geldi.

Muğla istikametinden Çine istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kim olduğu henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle yolda çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeride geçti.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

Karşı şeritte de taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklenen araç, tekelerinin kopması sonucu durabildi. Kazada otomobil içerisindeki iki kişiden biri asfalt zemine düşerek hayatını kaybederken araç içerisinde sıkışan diğer yaralı da çevredeki vatandaşlar ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada ölen şahsın 54 yaşındaki C.C. olduğu belirtilirken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın da 52 yaşındaki Z.Ş. olduğu belirtildi.

Görenlere şaşkınlık veren kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Çine-Muğla karayolu bir süre trafiğe kapandı.















