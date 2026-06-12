Aydın'da yemek ısıtmak için yakılan ateş incir bahçesini yaktı
Nazilli ilçesinde yemek ısıtmak amacıyla yakılan ateş, rüzgarın da etkisiyle incir ağaçlarına sıçradı. Orman ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, 2 dönüm incir bahçesi zarar gördü.
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Aydın'da korkutan yangın...
Nazilli ilçesi Kızıldere Mahallesi Kirazlık mevkiinde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.
YEMEK ISITMAK İÇİN YAKTIĞI ATEŞ AĞAÇLARA SIÇRADI
İddiaya göre; A.G.’nin incir bahçesinde yemek ısıtmak için yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle incir ağaçlarına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 2 arazöz ve ekipler sevk edildi.
2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormana sıçramadan 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.
3 BİN 705 TL PARA CEZASI UYGULANDI
Yangında, 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangına sebebiyet verdiği belirlenen A.G.'ye 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)