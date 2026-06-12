Aydın'da yemek ısıtmak için yakılan ateş incir bahçesini yaktı

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Aydın'da korkutan yangın...

Nazilli ilçesi Kızıldere Mahallesi Kirazlık mevkiinde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

YEMEK ISITMAK İÇİN YAKTIĞI ATEŞ AĞAÇLARA SIÇRADI

İddiaya göre; A.G.’nin incir bahçesinde yemek ısıtmak için yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle incir ağaçlarına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 2 arazöz ve ekipler sevk edildi.

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormana sıçramadan 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

3 BİN 705 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Yangında, 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangına sebebiyet verdiği belirlenen A.G.'ye 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.