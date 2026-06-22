Aydın'da zeytinlik yangını
Söke ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek zeytinlik alana yayıldı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için bölgede yoğun müdahale yürütüyor
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Aydın’ın Söke ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, etkili olan kuvvetli rüzgâr nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Pamukçular Mahallesi’nde meydana gelen olayda alevler, çevredeki zeytinlik alanlara sıçradı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
RÜZGÂR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgâr, alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştirirken, ekiplerin yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)