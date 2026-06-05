Aydın’ın simgesi çiçek açtı: Koparmanın bedeli 699 bin lira

Aydın’ın Kuşadası ilçesinin koruma altındaki simge bitki türlerinden olan ve bilimsel adı Rhaponticoides Mykalea olarak bilinen "Tülüşah", havaların ısınmasıyla birlikte sarı renkli görkemli çiçeklerini açtı.

Nesli ciddi derecede tükenme tehdidi altında bulunan endemik çiçeğin bu yıl ilk olarak Soğucak bölgesindeki bir park alanında boy göstermesi doğaseverleri heyecanlandırdı.

Yetkililer bitkiyi korumak adına uygulanan cezai yaptırımların bu yıl rekor seviyeye ulaştığını hatırlattı.

Koruma altındaki doğal miras "Çok Tehlikede" kategorisinde

Adını, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın da yer aldığı Samson Dağları’nın antik isminden alan Tülüşah, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Tehlike Kategorisi'nde "CR" yani "Çok Tehlikede" koduyla yer alıyor.

Yaylaköy’den başlayarak denize doğru uzanan Soğucak eteklerinde sınırlı bir alanda yayılış gösteren bitki, sadece Kuşadası’nın değil Türkiye'nin de en önemli bitki miraslarından biri kabul ediliyor.

Zarar vermenin bedeli: 699 bin 245 lira

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından yakından takip edilen bitkinin korunması için çok sıkı önlemler devrede.

Biyoçeşitliliğin korunması kapsamında, Tülüşahların koparılması, yaşam alanlarının tahrip edilmesi veya bitkilere herhangi bir şekilde zarar verilmesi halinde, 2026 yılı için belirlenen idari para cezasının 699 bin 245 TL olduğu açıklandı.

Kuşadası’nda Tülüşah sergisi kapılarını açıyor

İHA'da yer alan habere göre, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Tülüşah'ın Kuşadası'nın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, bitkiye olan farkındalığı artırmak için özel bir sergi düzenleneceğini duyurdu.

Sürücü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'nün organizasyonunda; Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, eğitim kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde bir Tülüşah Sergisi açılacağını belirtti. EKODOSD Başkanı, "Kuşadası'nın bu eşsiz doğal mirasını daha yakından tanıtmak ve koruma bilincini yaygınlaştırmak amacıyla tüm halkımızı sergimizin açılışına bekliyoruz" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.