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Ayetlerin Resmi Gazete'de yer alması CHP'yi kızdırdı

CHP'li Özgür Özel, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin Resmi Gazete'de yayınlanmasının doğru olmadığını, laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 15:17..
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Ayetlerin Resmi Gazete'de yer alması CHP'yi kızdırdı

Faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için getirilen etik kurallar fıkha dayandırıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan standartlarda; denetçiler için getirilen etik ilkelerin dini dayanakları da gösterildi. Alt paragraflarda hadisler örnek gösterildi, bazı ayetlerden alıntılar yapıldı. Denetçilerin Allah-u Teala korkusuyla hareket etmesi gerektiği ifade edildi. Allah'ın yapılan her şeyi gördüğünün hatırlatıldığı kararlarda, Allah'a hesap verileceği de hatırlatıldı.

Tartışmalar Meclis Genel Kurulu'na taşındı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Resmi Gazete'de Kur'an-ı Kerim'den ayetlere yer verilmesinin laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

CHP'li vekil, toplumun yüzde 99'u Müslüman olsa bile bunun kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

Ayetlerin Resmi Gazete'de yer alması CHP'yi kızdırdı VİDEO

"DEVLETİN MEVZUATINA İLK KEZ..."

Özgür Özel, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 14 Haziran tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan kurul kararı, faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için etik kurallarını yayınladılar.

Devletin mevzuatına ilk kez bir kutsal kitaptan ayetler giriyor.

"LAİK CUMHURİYET TARİF EDİLİRKEN.."

Bu yapılan iş bir denetçinin nasıl davranacağını tarif ederken Anayasa’nın 1’nci maddesinde daha laik cumhuriyet tarif edilirken burada ilk kez dipnotlarında Kur’an-ı Kerim’den ayetlerin bulunduğu ve denetçinin davranış biçimlerini şeri hükümlere göre belirleyen bir süreç var, bu doğru değil.

Ayetlerin Resmi Gazete'de yer alması CHP'yi kızdırdı

KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Bu, inanç istismarı, bu dinî bir devleti egemen kılmak, yüzde 99’u Müslüman da olsa olmayanların da bulunduğu bir süreçte, bir toplumda bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN İLANIN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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