Haberler Motor sporları

Ayhancan Güven, Spa 24 Saat Yarışı'nda 4. oldu

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Schumacher CLRT takımı, 2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 3. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'nda 4'üncülüğü elde etti.

AA AA
Ayhancan Güven, Spa 24 Saat Yarışı'nda 4. oldu
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Schumacher CLRT takımı, 2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 3. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'nda heyecan yaşandı.

Belçika'nın Stavelot kasabasındaki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen zorlu mücadele sona erdi.

4. OLDULAR

Ayhancan Güven'in yanı sıra Avustralyalı Matt Campbell ve Fransız Frederic Makowiecki'nin pilot koltuğunda oturduğu takım, 16. cepten başladıkları yarışta damalı bayrağı 4. sırada gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)