İhlas Haber Ajansı'nın özel haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin 57’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Binasında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanısıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve çok sayıda siyasi katıldı. Erdoğan’ı mahkeme Başkanı Zühtü Arslan karşıladı.

AİLE ALBÜMÜNDE İKİ FETÖ'CÜ

Erdoğan ve Arslan törenin düzenleneceği salona geçerken karşılama salonunda bulunan Mahkeme Başkanları ve üyeler albümünde FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen hükümlü AYM üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan ‘ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.

AYM üyesi Alparslan Altan'a üzerine atılı FETÖ/PDY örgütü üyesi olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verilirken AYM üyesi Erdal Tercan aynı suçlardan 10 yıl 7 ay 15 gün cezaya mahkum edildi.

Anayasa Mahkemesi tarafından AYM üyeleri Altan ve Tercan’ın meslekten çıkarılmasına ilişkin basın duyurusu da yayınlanmıştı.

AYM albümünde FETÖ'cü üyelerin fotoğrafları duruyor VİDEO







