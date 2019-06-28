Aynı anda karaciğer nakli olan hastalar iyileşti

Turgut Özal Tıp Merkezinde 12 Haziran‘da tıp tarihine geçen bir rekorla aynı anda 5 hastaya canlıdan canlıya karaciğer nakli yapılmıştı. Tıp dünyasında da adından söz ettiren bu başarı sonrası nakilleri yapılan hastalar, 16 günün ardından kameraların karşısına geçti.

16 GÜNÜN SONUNDA SAĞLIKLARINA KAVUŞTULAR

Sağlığına kavuşan hastalar ile birlikte basın toplantısı düzenleyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 5 verici, 5 alıcıdan oluşan 10 hastanın ameliyat sonrası 16'ncı gününde sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, hastaların bir kısmının taburcu olduğunu, diğer hastalarının da yakın zamanda taburcu olacağını söyledi.

AYNI ANDA 5 KARACİĞER NAKLİ

Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünde Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın koordinesinde çok büyük bir ekip ile aynı anda 5 karaciğer naklinin gerçekleştirildiğini anımsatan Rektör Kızılay, “İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünde 2002 yılında ilk karaciğer nakli yapıldı. Bugün itibariyle 2 bin 500’ün üzerinde başarılı karaciğer nakilleri yapıldı. Turgut Özal Tıp Merkezi dünyada en çok nakil yapılan merkezler arasında ön sıralarda dünyadaki yerini alıyor. Fakat 12 Haziran 2019’da 5 canlı vericiden karaciğer nakli ile dünyada artık bu konuda 1 numara olduğunu başarılı bir şekilde göstermiş oldu.” şeklinde konuştu.

AVRUPA'DA BİRİNCİ NAKİL MERKEZİ

Karaciğer Nakli Enstitüsü'nün şu an yüzde 80’inin hizmet verdiğini, yüzde 20’lik kısmın ise personel eksikliği nedeniyle henüz hizmete girmediğini belirten Kızılay, “Personellerimizin tamamladığımız zaman tam kapasite hizmete başlayacak. Karaciğer Nakli Enstitümüz uzun yıllardır Avrupa’da birinci nakil merkezimizdir.” diye konuştu. Aynı anda 5 nakil ameliyatı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girme hedefi ile ilgili süreci de değerlendiren Kızılay, “Guinness Rekorlar Kitabı için biz bu ameliyatlardan şahitler huzurunda yaptık dosyayı yolladık, bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise aynı anda 5 karaciğer nakli operasyondaki temel amaçlarının günde 5 nakil yapabilecek fiziki koşullar, tıbbi cihazlar ve bu operasyonları gerçekleştirebilecek kaliteli öğretim üyelerine sahip olduklarını kamuoyu ile paylaşmak olduğunu ifade etti. Ameliyatlarda hastaların sağlığına kavuştuğunu belirten Yılmaz, “Bugün hastalarımızın bir çoğu, sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Kalan birkaç hastanın da bir iki güne kadar taburcu olacağını belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.