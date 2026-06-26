Aynı filmde oynamışlardı! Kadir İnanır’ın yeğeni bakın kim çıktı

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Kadir İnanır, bir süredir akciğer enfeksiyonu ve beraberindeki sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Entübe edilerek takip edilen 77 yaşındaki sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı. İnanır’ın vefat haberi, sanat dünyasında büyük bir hüzün yarattı.

Usta sanatçının vefatının ardından özel hayatı ve ailesi de merak konusu oldu. Kadir İnanır’ın kendisi gibi oyuncu olan yeğeni bakın kim çıktı.

Yeğeni de oyuncu

Ekranların usta ismi Levent İnanır (Levent Arıca), usta oyuncu Kadir İnanır’ın öz yeğeni.

Levent İnanır, dayısının izinden giderek Türk sinemasında kendine sağlam bir yer edindi. 1962 Ordu doğumlu olan Levent İnanır; oyuncu, yönetmen ve senarist kimliğiyle sektörün çok yönlü isimlerinden biri olarak tanınıyor.

İlk büyük oyunculuk tecrübesini, 1978 yapımı Türk sinemasının efsanevi klasiği "Sürü" filminde, dayısı Kadir İnanır ile birlikte kamera karşısına geçerek yaşayan Levent İnanır, o günden bu yana birçok projede kamera önünde ve arkasında yer aldı.