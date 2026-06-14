Ayran üretiminde üç aylık rekor kırıldı
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-nisan döneminde 338 bin 512 ton, yoğurt üretimi de 470 bin 828 tonla rekor seviyeye ulaştı.
Türkiye, süt ürünleri üretiminde önemli bir evme yakaladı.
Aylık artışlardan yapılan derlemeye göre yılın ilk 4 ayında yaşanan gelişmeler gözler önüne serildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 4 ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti.
2022'nin ocak-nisan döneminde 227 bin 760 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 240 bin 421 tona ulaştı.
Üretim 2024'ün aynı döneminde artış göstererek 289 bin 423 ton oldu.
2025'te 4 aylık üretimin 304 bin 803 tona, bu yıl ise 338 bin 512 tona yükseldiği görüldü.
AYRIM VE KEFİR ÜRETİMİ 5 AYDA YÜZDE 49 ARTIŞ GÖSTERDİ
Böylece yılın ilk 4 aylık dönemlerinde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yaklaşık yüzde 49 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.
YOĞURT ÜRETİMİ REKOR KIRDI
Söz konusu dönemde yoğurt üretiminde de artış görüldü. 2022'nin ocak-nisan döneminde 361 bin 469 ton yoğurt üretimi gerçekleştirildi. 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 361 bin 89 ton oldu.
Yoğurt üretimi 2024'ün ilk 4 ayında 411 bin 151 tona yükselirken geçen yıl ocak-nisan döneminde 423 bin 787 tona çıktı.
Yoğurt üretimi bu yılın 4 ayında 470 bin 828 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yüzde 30,2 oldu.