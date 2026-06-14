Milli takıma destek için sabah namazında formayla saf tuttular

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan Milli Futbol Takımımız, yenilgi ile başladı.

Milli takımın aldığı yenilgi, vatandaşları üzdü.

Sabahın erken saatlerinde kalkan vatandaşlar, maçı takip etmek için meydanları doldurdu.

SABAH NAMAZINDA BULUŞTULAR

Başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanında sabah namazında saf tutan vatandaşlar, formalarla camiye geldi.

İstanbul Ümraniye Medine Camisi'nde, sabah namazında milli takım için dualar edildi.

HEP BİR AĞIZDAN "AMİN" DEDİLER

Vatandaşlardan Ramazan Akdoğan, ömründe ikinci kez milli takımı dünya kupasında izleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Yapılan dualara herkesin yürekten "amin" dediğini belirten Akdoğan, "İnşallah şampiyon olmasak bile en azından üçüncü oluruz." dedi.

Ümraniye Halkbank Ortaokulu velileri ve öğrencileri de maç izlemek için sabah namazı sonrası okul bahçesinde bir araya geldi.

ALMANYA'DA DA MİLLİ TAKIM İÇİN DUA EDİLDİ

Almanya'nın başkenti Berlin'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak için sabah namazında bir araya geldi.

İSTANBUL'DA VATANDAŞLAR SABAH NAMAZINDAN SONRA MEYDANLARDA BULUŞTU

Bağcılar, Şişli, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy ile Maltepe belediyeleri de sahil ve ilçe meydanlarında dev ekranlar kurarak vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Üsküdar'da da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'na destek için sabah namazında bir araya geldi

Kandilli Camisi'nde toplanan vatandaşlar, sabah namazının ardından yapılan dua programına katıldı. Cami çıkışında vatandaşlara çay, çorba ve simit ikram edildi.

Daha sonra vatandaşlar, maçı izlemek için cami bahçesinde kurulan alanda bir araya geldi.

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