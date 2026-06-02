Ayrılık iddiası doğru çıktı: Kızılcık Şerbeti'nin yıldız ismi yeni sezonda olmayacak

Bayram öncesi ekranlara veda eden Kızılcık Şerbeti, sezon finali bölümüyle çok konuşulmuştu.

Dizinin son sahnesi sosyal medyada gündem olmuş, oyuncuların akıbeti merak konusu olmuştu.

Salkım’ın balkondan düşmesi ve Sönmez’in kalp krizi geçirmesi, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

İddialardan biri doğru çıktı. Usta oyuncu yeni sezonda kadroda yer almayacak.

SÖNMEZ VEDA ETTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin ilk bölümünden beri kemik kadroda yer alan ve Sönmez karakterine hayat veren usta oyuncu Aliye Uzunatağan, projeye veda etti.

Dizinin izleyicileri ekrana kilitleyen sezon finalinde, Sönmez karakterinin kalp krizi geçirmesi akıllarda soru işaretleri bırakmıştı.

Sezon finali öncesinde yapım şirketine yeni dönem şartlarını sunan Aliye Uzunatağan ile Gold Film, bütçe ve ekonomik koşullarda ortak bir noktada buluşamadı. Yapılan son görüşmenin de olumsuz sonuçlanması üzerine taraflar yollarını ayırma kararı aldı.