Ayşe Begüm Onbaşı, kariyerini dünya şampiyonasıyla taçlandırmak istiyor

Azerbaycan'da 2021'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Ayşe Begüm Onbaşı, bu yıl İspanya'da düzenlenecek şampiyonadan da altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) organizasyonuyla Hatay'da düzenlenen Olimpik Gün etkinliğine katılan milli cimnastikçi Ayşe Begüm, AA muhabirine, kariyerine yeni başarılar ekleyebilmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece elde ettiğini anlatan Ayşe Begüm, son olarak geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandığını hatırlattı.

"ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Ayşe Begüm, kariyerini yeni başarılarla taçlandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Şu anda önünde Türkiye Şampiyonası'nın, ardından da İspanya'nın Pamplona kentinde 13-15 Eylül'de düzenlenecek 19. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası bulunduğunu belirten Ayşe Begüm, şöyle devam etti:

“Tabii orası için hazırlıklarımız çok daha farklı, yaklaşık 1,5 ay öncesinden kampa gireceğiz ve hazırlıklarımızı tamamen dünya şampiyonasına yönelteceğiz. Orada da yine tekler ve çiftlerde yarışmayı umuyoruz. Hedef tabii ki de altın madalya ve İstiklal Marşı'nı okutmak. Şu anda Türkiye'de yarışan en yaşlı aerobik cimnastikçi olduğum için bu yarışma, kariyerimin bundan sonraki dönemini şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olacak. Tabii ki güzel, heyecanlı ve aslında spor kariyerimin de belli bir noktada artık sonuna yaklaştığımı hissettiğim için de her yarışma benim için daha önemli ve kıymetli hale geliyor. Bunu hissetmek ve yaşayabilmek gerçekten çok büyük bir mutluluk.”

"BU SÜREÇ KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL"

Ayşe Begüm, her bireyin çocuk yaşta spora başlamasını tavsiyesinde bulundu.

Özellikle sosyal medya bağımlılığının önüne geçmek için sporun şart olduğunun altını çizen Ayşe Begüm Onbaşı, şunları kaydetti:

“Benim çocuk olduğum dönemdeki sportif şartlarla şu zamandaki şartlar arasında çok büyük farklar var ve şu an çocukların önlerinde çok büyük fırsat var. Burada ailelere düşen görev, özellikle sosyal medya bağımlılığını engellemek için çocuklarını erken yaşta spora yönlendirmeleri ve onlara destek olmalarıdır. Bu süreç kolay bir süreç değil, her denenen branşta bir anda başarılı olunamıyor tabii ki de ama buradaki önemli olan aile desteği, sporcuların pes etmemesi, azmetmesi sonunda zaten başarı eğer sevdiğiniz bir işse bu mutlaka geliyor.”