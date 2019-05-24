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Ayvacık açıklarında yine göçmen kurtarma operasyonu

29 göçmen, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

AA | 24.05.2019 - 09:06..
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmen sayısı son zamanlarda yine arttı.

Müsellim Boğazı'nda devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe köyü açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine ilerlediğini tespit etti.

Ayvacık açıklarında yine göçmen kurtarma operasyonu

AFGANİSTAN VE İRAN UYRUKLU

Sahil Güvenlik "TCSG 61" Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 29 kişi yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Ayvacık açıklarında yine göçmen kurtarma operasyonu

Küçükkuyu Mahallesi'ndeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen yabancı uyruklulara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ayvacık açıklarında yine göçmen kurtarma operasyonu

Ayvacık açıklarında yine göçmen kurtarma operasyonu

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