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Ayvalık’ta hortum her yeri yıktı

Sadece 5 dakika içerisinde ilçe merkezini darmaduman eden hortum sırasında, ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi. Alınan son bilgilere göre de herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İHA | 11.07.2019 - 09:14..
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen hortum adeta yıktı, geçti.

Yağışlı hava sırasında aniden ortaya çıkan hortum, sadece 5 dakikada ilçe merkezini dağıttı.

GÖLGELİKLER UÇTU

Cumhuriyet Meydanı ile Sefa Mahallesi arasında etkili olan hortum, bu bölgelerde bulunan deniz kıyısındaki kafeteryalarla, ana cadde üzerindeki iş yerlerinin önündeki saçak ve gölgelikleri uçurdu.

Ayvalık’ta hortum her yeri yıktı

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Ayvalık Meteoroloji İstasyonu’nun karşısında bulunan marinada ağaçları deviren hortum, Altınova Mahallesi ile Sahilkent Mahallesi’nde park halindeki otomobillerin üzerine ağaçları devirdi. Bu bölgelerde de birçok yazlık iş yerlerinde maddi hasarlar oluşurken, enerji nakil hatlarındaki tellerin kopması sonucunda; Altınova ile Sahilkent Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşandı.

Ayvalık’ta hortum yıktı, geçti İZLE

YARALANMA YOK

Sahilkent Mahallesi’nde denizde bağlı olan küçük balıkçı teknelerini karaya atan hortum daha sonra etkisini kaybederek, Edremit Körfezi’ne doğru geçip gitti. Ayvalık’ta şu ana kadar herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Ayvalık’ta hortum her yeri yıktı

İL VE İLÇE BELEDİYESİ EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPIYOR

Öte yandan, Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler, ilçede hortum nedeniyle oluşan olumsuzlukları giderebilmek için hummalı bir çalışmanın içine girdi.

Ayvalık’ta hortum her yeri yıktı

Ayvalık’ta hortum her yeri yıktı

Ayvalık’ta hortum her yeri yıktı

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