Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğalgaz arzı için anlaşma

Bakü Enerji Forumu'nda, doğalgaz arzına hizmet eden ve enerji arz güvenliği açısından büyük önem taşıyan bir anlaşma imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü enerji ilişkileri, Bakü Enerji Haftası'nda yeni bir aşamaya geçti.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), TotalEnergies ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) şirketleri, Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibarıyla 15 yıl boyunca toplam 33 milyar metreküp doğalgaz sağlayacak anlaşmaya imza attı.

DOĞALGAZ TEDARİK ANLAŞMASI BAKÜ'DE İMZALANDI

Bakü Enerji Forumu kapsamında imzalanan doğalgaz tedarik anlaşmasıyla Absheron sahasındaki yeni üretim yatırımları kapsamında, 2029'dan itibaren Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğalgaz arzı sağlanacak.

ANLAŞMA ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK

Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma vizyonunu destekleyen bu adımın, ülkenin, bölgenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunması hedefleniyor.

33 MİLYAR METREKÜP

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayı başında Azerbaycan ile toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz tedarik anlaşması yapıldığını duyurmuş, "Azerbaycan'da Abşeron Sahası'ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma." ifadesini kullanmıştı.