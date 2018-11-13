Aziz Kocaoğlu CHP'de istenmeyen kişi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tavır alarak Muharrem İnce'yi destekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Aziz Kocaoğlu sürekli partide tartışılır hale geldi.

Kocaoğlu'nun adı bu kez disiplin koridorlarında.

10 KASIM TÖRENİNE YAŞANANLAR...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen anma töreninde yaşananlar nedeniyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

Söz konusu olayda Kocaoğlu’nun, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’yla protokolde selamlaşma esnasında Gruşçu’ya “y..şaklık yapma” dediği iddia edilmişti.

İL BAŞKANI DA ŞAHİT

İl Başkanı Deniz Yücel’in de şahit olduğu sözler nedeniyle Gruşçu tören bitiminde Kocaoğlu’na tepki göstermiş, ikili arasındaki tartışma büyürken alanda bulunan vekil ve parti yöneticileri Gruşçu’yu sakinleştirmişti.

CHP Konak İlçe Yönetimi, bu akşamki toplantısında Kocaoğlu hakkında disiplin dosyası hazırladı. İlçe yönetimi oy birliğiyle Kocaoğlu’na disiplin soruşturması açılmasını kararını verdi.

AZİZ KOCAOĞLU'NUN ÖNÜNDEKİ SÜREÇ

Bundan sonra süreç, Kocaoğlu hakkında disiplin soruşturması açılması yönündeki talep il yönetimine sevk edilmesiyle devam edecek. İl yönetimi dosyayı inceleyecek ve Genel Merkez'e sevk edilip edilmeyeceği yönünde karar verecek. İl yönetimi de disiplin işlemi yapılması yönünde karar alırsa dosya Genel Merkez'e gönderilecek. Daha sonrasında karar için gözler Merkez Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu’na dönecek.