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Aziz Yıldırım boşanıyor

Aziz Yıldırım, 8 yıl önce dünyaevine girdiği eşi Gonca Çelikkıran ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 08:55..
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Aziz Yıldırım boşanıyor

2011 yılında Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdikleri düğünle uzun süre akıllardan çıkmayan Aziz Yıldırım ve Gonca Çelikkıran, şiddetli geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle mahkemeye başvurdu.

10 MİLYON DOLAR İSTEDİ

Anlaşmalı olarak ayrılmak isteyen Çelikkıran'ın; kızları Yaz’ın velayeti, 10 milyon dolar ve Londra ile İstanbul’dan ev istediği iddia edildi.

Ancak Fenerbahçe eski başkanı, bu isteklere tepki gösterdi ve dava çekişmeli boşanmaya döndü. İkilinin yakın çevresi ise Yıldırım'ın, tavrından vazgeçmeyeceğini iddia etti.

Aziz Yıldırım boşanıyor

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