Aziz Yıldırım Fenerbahçe’ye ne kadar para verecek: İşte mal varlığı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının zora girmesinin ardından olağanüstü seçim kararı alan Fenerbahçe’de tarihi kongre tamamlandı.

Hakan Safi ile girdiği yarışı kazanarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan efsane isim Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya sadece şampiyonluk değil, ekonomik güç de vaat ediyor.

Peki, Aziz Yıldırım’ın gerçek serveti ne kadar? Fenerbahçe’ye ne kadar para verecek?

Aziz Yıldırım’ın serveti ne kadar?

1974 yılından bu yana inşaat, taahhüt ve savunma sanayisi alanlarında faaliyet gösteren şirketi, servetinin ana motoru konumunda. Türkiye genelinde ve uluslararası alanda birçok büyük altyapı projesine imza attı.

Yıldırım'ın şirketleri, geçmişten bu yana üstlendiği NATO aliheleri, askeri tesis inşaatları ve savunma sanayii yatırımlarıyla biliniyor.

Yalova ve Tuzla bölgelerindeki tersane yatırımları ile gemi inşa sektöründe de milyar dolarlık hacme sahip ortaklıkları bulunuyor.

Aziz Yıldırım’ın resmi olarak net serveti tam olarak açıklanmasa da, farklı kaynaklarda yer alan bilgilere göre, 500 milyon dolar ile 3 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor

Fenerbahçe’ye ne kadar para verecek?

Kulüp kulislerinden sızan bilgilere göre; Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’nin mevcut borç sarmalından kurtulması, acil ödemelerin yapılması ve transfer bütçesinin rahatlatılması adına ilk etapta 200 milyon Euro bir nakit kaynağı kulüp kasasına sokmaya hazır olduğu konuşuluyor.

Ayrıca Aziz Yıldırım, üzerinde yoğun bir mesai harcadıkları projenin hayata geçirilmesi durumunda kulübe çok kısa bir sürede devasa bir gelir kapısı açılacağını duyurdu.

Yıldırım'ın paylaştığı takvime ve rakamlara göre, proje uygulamaya konulduktan 18 ila 24 ay sonra Fenerbahçe, her ay yaklaşık 1 milyar TL kalıcı gelir elde etmeye başlayacak.