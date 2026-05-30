Aziz Yıldırım: Söyleyemeyeceğim konular olunca aday olmaya karar verdim

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi.

Başkan adayı Aziz Yıldırım, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sözcü TV'de konuşan Yıldırım, neden yeniden aday olduğuna ilişkin şunları söyledi:

“Geçen sene aday olmadım. İmza toplanma 2 binlerdeydi, Ali Koç geldi, 'Haziranda bu seçimi yapın' dedim. 'Güvenoyu iste' diye tavsiyede bulundum. Gençleri teşvik ettim, 'Aday olun' diye. Geldik bu seneye.”

"SÖYLEYEMEYECEĞİM KONULAR OLDU"

“Tasvip etmediğimiz görüntüler oldu kulüpte. aday olmak istemiyordum çünkü işim, ailem, hepsi gayet iyi. Onlarla vakit geçiriyorum. Fenerbahçe'ye ayıracak zaman yoktu bende. Ne zaman ki bazı hadiseler, söyleyemeyeceğim konular oldu, bunun üzerine karar verdim aday olmaya. 12 yıllık başarısızlık adaylığımın altında yatan en büyük sebep. Tecrübeli ve aklıselim insanların bir araya gelip bu işi yapması lazım. Adaylığımda asıl şey, camianın büyüklüğünün hatırlatılması. Fenerbahçeli çocukların okullara rahat gitmesi. Camianın eski gücüne dönmesi için aday olduk.”

"1 YIL İÇİN HER ŞEYİMİ ORTAYA KOYUYORUM"

“Başkanlığa meraklı bir adam değilim. Tek düşüncem var, 12 yıl sonra şampiyon yapmak. Kamuoyunu dinlemem. 1 yıl için her şeyimi ortaya koyuyorum. 6 defa Türkiye şampiyonu olduk. 3 defa son hafta kaybettik. Herhangi biri değiliz. Bizim arkamız dolu. Herkes bize inansın. Biz Fenerbahçeliyiz, kimsenin adamı değiliz. Fenerbahçe için varız.”

"SEÇİLMEZSEK BİR DAHA ADAY OLMAM"

“Seçilmezsek bir daha aday olmam. Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı var. Bu başarısızlığı biz durdurabiliriz. Her yerde mücadele var. Bunu yönetmeyi, karar vermeyi bu ekip yapar.”