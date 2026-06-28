Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, 100. kez Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu.

Gazi Koşusu'nu Halis Karataş’ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan kazandı.

Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu öncesi 7'den 70'e birçok yarışsever, günün erken saatlerinden itibaren hipodroma geldi.

Gazi Koşusu, spor dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi.

BAŞKANLAR BİR ARAYA GELDİ

Dev organizasyona, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın buluşması damga vurdu.

Yarış öncesi bir araya gelen ikilinin samimi anları gözlerden kaçmadı.

Serdal Adalı’nın, mevkidaşı Aziz Yıldırım’ı büyük bir nezaketle karşıladığı anlar kameralara yansıdı.

Türk futbolundaki ezeli rekabete rağmen iki başkanın sergilediği bu dostane ve sıcak görüntüler, hipodromdaki yarışseverlerden büyük alkış toplarken spor camiasına da centilmenlik mesajı verdi.