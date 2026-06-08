Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım kaç yaşında, hangi okulda? Babasının izinden...

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Türk fuutbol gündeminde, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi var.

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması kesinleşti.

Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım, yıllardır spor dünyasının en tanınan isimleri arasında yer alırken, son dönemde kızı Yaz Yıldırım da kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Babasına olan benzerliği, futbola olan ilgisi ve sosyal etkinliklerdeki duruşuyla konuşulan genç isim hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım kaç yaşında, nerede yaşıyor ve hangi okulda eğitim görüyor? İşte merak edilenler...

YAZ YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA

Yaz Yıldırım, 23 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi; 2026 yılı itibarıyla 13 yaşında.

Fenerbahçe sevgisiyle büyüyen Yaz, küçük yaşlardan itibaren babasının gölgesinde değil, sahada ve tribünde yer alıyor.

Yaz Yıldırım’ın annesi, Gonca Çelikkıran’dır.

Babasının ilk evliliğinden Hande ve Gülşah adında iki ablası vardır.

YAZ YILDIRIM HANGİ OKULDA

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, eğitimine Londra'da devam etmektedir.

Yaşamını ve öğrenim hayatını büyük ölçüde bu şehirde sürdürmektedir.