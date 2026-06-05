Aziz Yıldırım'ın yanına canlı yayında sinek geldi

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Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, başkanlık için yarışacak.

AA Spor Masası'nın konuğu olan başkan adayı Aziz Yıldırım, soruları yanıtladı.

"HAYVANSEVER OLDUĞUM İÇİN GELDİ"

Yıldırım açıklamalarda bulunduğu sırada, canlı yayının yapıldığı stüdyoya sinek girdi.

Efsane başkan, yanına gelen sineğe verdiği esprili tepkiyle izleyenleri güldürdü.

Yıldırım, "Hayvansever olduğumu biliyor, onun için geldi." ifadelerini kullandı.

İşte o anlar...