Baba, kızı ve torunu feci kazada can verdi

Tefenni- Burdur yolunun Beyköy kavşağında 56 yaşındaki Rahim Işık yönetimindeki 34 BDR 611 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otomobildeki Rahim Işık, eşi Gülten Işık, kızı 30 yaşındaki Sibel Işık ile torunları Mila Işık ve 5,5 aylık Esma Işık yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ ANCAK KURTARILAMADILAR

Ekiplerin müdahale ettiği yaralılardan Rahim Işık Burdur Devlet Hastanesi’ne, Sibel Işık Tefenni Devlet Hastanesi’ne, Esma Işık, Mila Işık ile Gülten Işık da Gölhisar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Rahim Işık, Sibel Işık ve Esma Işık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Gülten Işık ile Mila Işık ise Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.